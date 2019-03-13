Саакашвили: Путину нападать на Беларусь нет смысла – они считают, что это их страна

По мнению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Владимир Путин не отдаст команду о захвате Беларуси, потому что у него есть другие геополитические планы.

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«Путин думает о том, на кого напасть, потому что у него падает рейтинг, - считает Саакашвили, - Но, на Беларусь он нападать не будет: нет смысла, потому что они считают, что это их страна».

По мнению политика, хозяин Кремля не нападет на Прибалтику, так как страны Балтии являются членами НАТО. Об этом он заявил в эфире программы «В гостях у Гордона».

В то же время, отмечает он, у Путина есть другие направления – к примеру Финляндия. Этим Путин покажет, кто в доме хозяин: «НАТО ничего не сделает. Будет дичайший шум, будет дичайшая вонь…»