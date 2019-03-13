«Зеленые» выдвинут своих кандидатов на парламентские выборы

Белорусская партия «Зеленые» планирует принять участие в парламентских выборах. Об этом БелаПАН сообщил заместитель председателя партии Дмитрий Кучук.

«У нас будет небольшое количество кандидатов, порядка пяти. Большинство будет в Минске, я планирую выдвигаться по Кальварийскому избирательному округу. Также, чтобы поднимать антиядерную тему, нам важен регион Островца, возможно, там будет кандидат», — сказал Кучук.

Агитацию активисты планируют вести преимущественно в социальных сетях и интернете. В процессе кампании хотят поднять тему экологии и акцентировать внимание на экологических протестах против грязных производств.

«В ситуации с экологическими протестами и у активистов, и у бизнеса нет понимания, как из этих проблем выйти, как их решить. В частности, в Светлогорске происходит загрязнение воздуха, но, чтобы его доказать, нужны замеры, чтобы апеллировать этим к властям. Мы будем пробовать все возможности помочь людям, чтобы по этому сценарию смогли работать другие экологические активисты», — отметил он.

По словам Кучука, партия не планирует привлекать людей, которые не разделяют ценности зеленых. Окончательный список кандидатов будет утвержден после даты объявления избирательной кампании.

«Обычно в момент кампаний к нам приходят люди со стороны, которые просят мандат на включение в списки, чтобы не собирать подписи. Мы решили принципиально, что за восемь месяцев до любой избирательной кампании мы закрываем пул кандидатов», — пояснил активист.

Белорусская партия «Зеленые» была основана в 1994 году. Основные программные задачи партии: создание здоровой жизненной среды для человека, распространение экологического стиля мышления на все сферы жизни людей, в том числе на политическую, мир между народами и государствами, запрет и уничтожение ядерного, химического и биологического оружия, а также наиболее жестоких видов обычного вооружения. Партия является членом — наблюдателем Европейской партии зеленых.