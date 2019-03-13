МВД рассказало о сложном процессе упрощения визового режима с ЕС

В процессе переговоров об упрощении визового режима с Евросоюзом и реадмиссии сложилась уникальная ситуация. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, комментируя информацию о том, что проблема уже не в позиции ЕС, а в позиции России по вопросу реадмиссии.

«Мы находимся в такой уникальной ситуации потому, что Республика Беларусь проводит переговоры и консультации, с одной стороны, об облегчении визовых формальностей и о подписании соглашения с Европейским союзом, реадмиссией. И с другой стороны, идут соответствующие консультации и переговоры с Российской Федерацией о взаимном признании виз. И то же самое — соглашение о внесении изменений в протокол соглашения о реадмиссии», — сказал Бегун.

«Фактически, в этом переговорном процессе нужно найти консенсус для того, чтобы удовлетворять интересы как Республики Беларусь, так и стран — подписантов данных соглашений. В настоящее время мы еще продолжаем консультации как с российской стороной, так и с Европейским союзом для того, чтобы найти оптимальный механизм, который отвечал бы в первую очередь, конечно, национальным интересам, но и интересам граждан Республики Беларусь», — отметил представитель МВД.

По информации БелаПАН, в переговорах между Беларусью и ЕС по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии возникли новые вопросы, по которым стороны стараются найти компромиссные решения.

Одна из проблем заключается в том, что Беларуси пока не удается договориться с Россией о том, чтобы она принимала обратно нелегальных мигрантов, которые с российской территории через Беларусь попадают в ЕС, и занималась их отправкой в страну гражданства. Россия отказывается принимать тех мигрантов, у которых не будет в паспорте российского штампа, подтверждающего выезд с территории РФ. Поэтому ЕС будет возвращать таких нелегальных мигрантов в Беларусь. В связи с этим Беларусь просит ЕС о дополнительной финансовой и технической поддержке, а также договорилась об отсрочке по вступлению в силу соглашения о реадмиссии.

Переговоры об упрощении визового режима Беларусь и ЕС ведут с 2014 года. Евросоюз настаивает, чтобы соглашение об упрощении визового режима подписывалось вместе с соглашением о реадмиссии.

ЕС в настоящее время ведет работу по изменению положений своего Визового кодекса, по которым размер визового сбора увеличится с 60 до 80 евро. В Евросоюзе заявляют, что изменения направлены на улучшение условий посещения стран ЕС для добросовестных путешественников и на расширение инструментария по решению проблем незаконной миграции.