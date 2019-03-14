Владельца бобруйского «секонда» приговорили к трем годам колонии из-за драки за трусы

Суд в Бобруйске вынес приговор владельцу магазина одежды «Евро-хенд» Николаю Нарожному, который подрался с покупательницей из-за, предположительно, украденных ей б/у трусов.

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Процесс длился три месяца, все это время обвиняемый в совершении вымогательства с применением насилия находился в СИЗО. Предприниматель получил три года колонии усиленного режима с конфискацией имущества и выплатой тысячи рублей компенсации морального вреда, передает TUT.by .

Свою вину Нарожный не признал: сказал, что лишь требовал от посетительницы компенсировать стоимость украденных вещей. В том, что дело дошло до драки, он раскаялся и признался, что не сдержался, когда покупательница, с его слов, пустила в ход кулаки. Он ответил женщине несколькими ударами металлической стойкой от вешалки по ногам.

Елена Нарожная, жена предпринимателя, рассказала, что магазин «Евро-хенд» ей пришлось закрыть, так как муж под стражей, а сама она заниматься бизнесом не может: работает в другой сфере. В итоге договор аренды помещения, в котором размещался «секонд», пришлось расторгнуть, а семья лишилась бизнеса. Женщина пока не знает, как объяснить пятилетней дочери, где ее папа.