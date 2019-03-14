Оппозиция предлагает создать новую Конституцию

Новая Конституция могла бы быть создана в Беларуси на базе Основного закона 1994 года. Такое мнение высказали эксперты и главы оппозиционных политических партий в ходе круглого стола «Профессионально об актуальном», проведенного представителями Объединенной гражданской партии.

Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов огласил предложение о создании конституционной комиссии по разработке нового Основного закона.

«Мы можем объявить о создании конституционной комиссии. Я считаю, дальше откладывать нельзя. Председателем мог бы стать бывший глава Конституционного суда Мечеслав Гриб. Она безбрежна по своему составу, в нее могут войти все желающие, и срок действия не ограничен. Я думал, как разрешить конституционный кризис, с 1996 года. Мы должны вернуться к Конституции 1994 года, это исходная база дальнейших конституционных преобразований», — сказал он.

Новый Основной закон может быть принят при использовании "малой Конституции", разработанной в 2007 году. «Это конституционный акт, принимаемый на переходный период. Он регулирует отношения органов власти, определяет порядок их формирования на переходный период и оставляет в силе некоторые положения предыдущей Конституции. Она дает возможность решить проблему легитимности, заменяет и регулирует новые полномочия органов власти, а все остальное о правах человека и унитарном государстве остается в действии», — заявил экс-депутат ВС Александр Добровольский.

«Выборы в парламент могут быть в конце этого года. Стоило бы создать для всех кандидатов единую программу в плане отношения к Конституции. В итоге такая кампания, прошедшая по приемлемым для нас законам, позволила бы сформировать легитимный орган, с которым можно было бы принять Конституцию и проводить трансформацию общества», — сказала депутат Палаты представителей Алена Анисим.

Конституция Республики Беларусь была принята в 1994 году. В нее трижды вносили изменения по итогам инициированных Александром Лукашенко референдумов — в 1995, 1996 и 2004 годах. Так, была изменена государственная символика, значительно расширены полномочия президента, упразднен однопалатный парламент и введен двухпалатный, сохранена смертная казнь и ограничена частная собственность на землю, введена возможность для одного лица избираться главой государства неограниченное количество раз.

Вопрос о возможном изменении Конституции в Беларуси обсуждается около двух лет. Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта заявил, что новую Конституцию «придется принимать». «Нам придется усиливать другие ветви власти, исполнительную, законодательную. Может, что-то, но после серьезного анализа, надо будет предпринять по избирательной системе. Вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной. Это будет сделать просто — уже опыт есть и России, и Казахстана, других стран. Мы его изучим, — сказал он. — Я вам клянусь, что эта Конституция не будет продавливаться, не будет приниматься нахрапом, не будет с моей заинтересованностью».