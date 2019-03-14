Возле границы с Россией нашли арсенал оружия и боеприпасов

Борцы с оргпреступностью и коррупцией МВД обнаружили оружейный схрон у 47-летнего жителя Дрибинского района.

Фото: МВД

По данным УИОС МВД, при осмотре частного дома оперативники нашли незарегистрированные охотничьи ружья, самодельный нарезной карабин с оптическим прицелом, винтовку системы «Маузер», пневматический пистолет и такую же винтовку, сигнальную ракету, свыше двух килограммов пороха, порядка 550 патронов различного калибра и составные части к нарезному огнестрельному оружию. Экспертиза показала, что все это было пригодно для стрельбы.

Владелец рассказал, что собирал арсенал во время раскопок на местах бывших военных действий. Восстанавливать оружие и приводить его в боевое состояние позволили профессиональные навыки токаря.

Наличие такого схрона стало основанием для возбуждения уголовного дела. Мужчину задержали.