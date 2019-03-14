Белорус поехал на работу в Россию и пропал полтора года назад

Жителя Лунинецкого района Дмитрия Дедина 1991 года рождения последний раз видели 30 июля 2017 года.

По сообщению media-polesye.by , 26-летний мужчина вместе со знакомыми уехал на сезонные работы в Архангельскую область 24 июля 2017-го.

В деревне Скарлахта белорусы планировали заниматься вырубкой и выкашиванием территории вдоль железной дороги под высоковольтными линиями. Полешук исчез через несколько дней. Коллеги сообщили родным об исчезновении спустя месяц. Милиция ищет его с сентября 2017 года.

Приметы Дмитрия: на вид 25-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, брови прямые, глаза карие, волосы черные, короткие, лицо овальное, смуглое. Особая примета: на кисти правой руки на мизинце отсутствует верхняя часть фаланги.

В Лунинецком РОВД просят граждан, которым что-либо известно о пропавшем без вести, сообщить информацию по телефонам: +37516 472-35-02 или 102.