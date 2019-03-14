Шейман доложил Лукашенко о сотрудничестве со странами Африки

Сотрудничество Беларуси со странами Африки было в центре внимания во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана главе государства.

Фото: president.gov.by

«Мы договаривались, что вы побудете в ряде стран, с которыми мы пытаемся сотрудничать, и у нас завязались добрые отношения. Чтобы понимать, на какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений. Что вы можете предложить в связи с этим, на кого будем опираться, с кем будем сотрудничать?» — поинтересовался Лукашенко у Шеймана, цитирует президентская пресс-служба.

Второй ряд вопросов касался работы Управления делами президента, подчиненных предприятий и организаций: нацпарков, сельскохозяйственных предприятий, организаций народных художественных промыслов и т.д.

«Если есть проблемы, их надо сейчас обозначить и решить в течение года», — заявил Лукашенко. Он напомнил, что два предстоящих года будут экзаменом для всей «вертикали» из-за избирательных кампаний. «Экзамены сдаем все, в том числе и вы», — подчеркнул глава государства.

Подробности встречи не сообщаются.