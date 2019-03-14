В Минске начинает работу участковый избирком по выборам президента Украины

15 марта в украинском посольстве в Минске начнет работу участковая избирательная комиссия по выборам президента Украины, первый тур которых назначен на 31 марта.

Первое заседание комиссии состоялось сегодня. Перед его началом посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим пожелал членам избиркома «плодотворной и беспристрастной работы», сообщила пресс-служба посольства.

С завтрашнего дня граждане Украины, проживающие в Беларуси, смогут проверить свое наличие в избирательных списках с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 ежедневно по адресу: Минск, улица Старовиленская, 51, либо по телефону +375 17 237 42 06.

Этот участок охватывает граждан Украины из Минска, а также Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областей. Жители Брестской и Гродненской областей смогут проголосовать на избирательном участке в Бресте.

По расчетам ЦИК Украины, в выборах президента могут принять участие почти 12 тысяч соотечественников, проживающих в Беларуси. Ориентировочное количество избирателей — 6961 на избирательном участке в посольстве Украины в Минске и 4940 — в генеральном консульстве в Бресте.

На пост президета Украины претендуют 39 кандидатов. Согласно последним социологическим опросам, лидерами кампании являются популярный актер-комик Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.