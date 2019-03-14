В белорусской армии офицер спас солдата, уронившего гранату

Очередная нештатная ситуация в белорусской армии едва не закончилась трагедией.

По информации Минобороны, сегодня во время планового занятия по огневой подготовке солдат-срочник уронил гранату РГД‑5.

Руководитель занятия старший лейтенант Дмитрий Филиппович сумел «буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом».

Как рассказал Naviny.by пресс-секретарь оборонного ведомства Владимир Макаров, это второй подобный случай за последние четверть века.

По словам представителя Минобороны, жизням офицера и солдата в настоящее время ничего не угрожает – они получили легкие ранения.

ЧП произошло в 72-м гвардейском объединенном учебном центре.

Макаров затруднился пока ответить на вопрос, будет ли военное ведомство подавать представление главе государства на награждение Филипповича государственной нагродой. В то же время, подчеркнул пресс-секретарь, без поощрения этот поступок не останется.