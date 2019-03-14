В Минск с инспекцией приедет представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

/ Общество
Просмотров: 70

На следующей неделе в Минск приедет представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Визит запланирован на 18-20 марта.

По информации БАЖ, Дезир встретится с представителями государственных органов, БАЖ, руководителями и журналистами СМИ, медиаэкспертами.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно отслеживает ситуацию в сфере медиа в Беларуси. В частности, он комментировал задержания журналистов по «делу БелТА», судебный процесс и приговор главному редактору портала tut.by Марине Золотовой, обыски у гродненских журналистов-фрилансеров.

По информации БАЖ, последний раз представители ассоциации встречались с Дезиром 10 декабря 2018 года в Вене, где подробно рассказали ему о наиболее острых проблемах со свободой слова в Беларуси.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ОБСЕ свобода СМИ Персона: Арлем Дезир

Другие материалы на эту тему:

Белорусская власть к перу приравняла и блог, и влог

Белорусская власть к перу приравняла и блог, и влог

Гибридную войну против прессы ведут белорусские чиновники

Гибридную войну против прессы ведут белорусские чиновники

Люди в погонах получили право определять, кто журналист, а кто нет?

Люди в погонах получили право определять, кто журналист, а кто нет?

Борясь с народными протестами, власти не церемонятся и с журналистами

Борясь с народными протестами, власти не церемонятся и с журналистами