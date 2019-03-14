Беларусь хочет завалить Вьетнам тракторами

Реализация совместных белорусско-вьетнамских проектов обсуждена 14 марта на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с послом Вьетнама в Беларуси Фам Хаем.

Речь шла о реализации проектов по выпуску в стране грузовых автомобилей «МАЗ» и молочных продуктов, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Странам, по мнению Мясниковича, необходимо «выходить на более активную фазу инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации». Он предложил ускорить реализацию совместных проектов на территории Вьетнама.

Беларусь готова наращивать поставки техники, востребованной на рынке Вьетнама, в том числе тракторов, сказал спикер. По его словам, в 2018 году объем их экспорта во Вьетнам вырос более чем в три раза по сравнению с предшествующим годом.

Мясникович отметил заинтересованность белорусской стороны в увеличении импорта из Вьетнама кожевенного сырья для производства обуви, а также кофе, рыбы и другой продукции.

Председатель Совета Республики выразил уверенность, что Беларусь и Вьетнам имеют потенциал для расширения двустороннего сотрудничества. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить взаимодействию в рамках соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.

«Резервы там огромные. Поэтому попросил бы вас ориентировать госорганы Вьетнама на более активную работу в рамках этого соглашения. Надо воспользоваться его преимуществами для того, чтобы нарастить объем взаимной торговли», — скзал Мясникович.

Фам Хай сообщил, что в 2019 году планируется официальный визит в Минск председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Дипломат также рассказал о новом совместном проекте по выпуску чая и кофе, который планируется реализовать на территории Беларуси.