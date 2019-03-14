Минский программист устраивал иностранцам секс-туры с малолетними

В столице задержан программист, который еще со студенческих лет режиссировал, снимал и участвовал в непристойном видео с малолетними.

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История, как сообщили в милиции, началась в 1998 году. Задержанный уже тогда «увлекся коллекционированием и распространением детской порнографии».

Со временем он «пришел к мысли, что сам хочет осуществлять увиденное и снимать это на камеру».

Сначала жертвами мужчины становились дети друзей и знакомых.

«В начале нулевых он решил расширить географию своих злодеяний и вместе со знакомым из США отправился в Камбоджу. Там в одном из учреждений они насиловали детей и снимали это на видео. Для американца «секс-турне» обернулось тюремным сроком – он отправился за решетку на 30 лет. Белорус тогда никакой ответственности не понес», - отмечают в МВД.

«В 2015-м мужчина познакомился с двумя сестрами из Новополоцка. Каждая воспитывала дочь. Девочкам было два и четыре года. Вскоре он начал сожительствовать с одной из матерей, но вместо того, чтобы строить нормальную семью, буквально организовал домашнюю порностудию. В течение трех лет он систематически насиловал детей, фиксировал это на видео и продавал ролики по 30 долларов в закрытых сетях. Кроме того, мужчина устраивал «секс-туры» для педофилов-иностранцев. За надругательство над ребенком он просил 2-3 тыс. евро и даже помогал «гостям» изготавливать порнографические материалы во время таких визитов», - рассказывают правоохранители.

Родительницы были в курсе происходящего и получали за это деньги. Не менее ужасает, что сестры сами совершали сексуальные преступления в отношении дочерей, снимали все на видео и распространяли ролики через интернет.

В настоящее время мужчина и его соучастницы задержаны. Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении них возбужден ряд уголовных дел. Во взаимодействии с Интерполом отрабатываются зарубежные пособники белоруса. Расследование продолжается.