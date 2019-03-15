В Гомеле в больнице скоропостижно скончалась 16-летняя девушка

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Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 16-летней жительницы областного центра.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, 11 марта девочка была доставлена бригадой скорой медицинской помощи со своего места жительства в больницу, где в тот же день скончалась. Для установления причины смерти назначена судебно- медицинская экспертиза.

Известно, что девочка училась в средней школе № 1 Гомеля. Среди родителей школьников распространяется информация, что она умерла от менингита, но официально это пока не подтверждено.
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Тэги: Следственный комитет Персона: Мария Кривоногова

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