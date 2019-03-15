Радиоактивные вещества, найденные в Минске, принадлежали бывшей преподавательнице химфака

Милиция установила хозяйку банок с радиоактивным веществом, которые были найдены накануне во дворе одного из домов по улице Д.Сердича.

Фото ГУВД Мингорисполкома

По информации уголовного розыска, данные опасные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения (умерла в 2016 году), которая ранее работала на химическом факультете одного из столичных вузов.

Ведро с банками на мусорку вынесла внучка умершей, которая наводила порядок в квартире, где ранее проживала бабушка.