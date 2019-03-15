Жесткий ответ Бабичу: в МИД назвали посла России счетоводом и подающим надежды бухгалтером

В Министерстве иностранных дел жестко отреагировали на последние заявления посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.

Анатолий Глаз

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолия Глаза, все высказывания российского дипломата «схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется».

«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», - отметил Глаз.

Он порекомендовал послу больше времени посвятить тому, чтобы «вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения».

«На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», - резюмировал официальный представитель МИД.