Жесткий ответ Бабичу: в МИД назвали посла России счетоводом и подающим надежды бухгалтером

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В Министерстве иностранных дел жестко отреагировали на последние заявления посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.

Анатолий Глаз

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолия Глаза, все высказывания российского дипломата «схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется».

«Могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», - отметил Глаз.


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Он порекомендовал послу больше времени посвятить тому, чтобы «вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения».

«На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», - резюмировал официальный представитель МИД.
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Тэги: Беларусь-Россия МИД Персона: Анатолий Глаз Михаил Бабич

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