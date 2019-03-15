В Минске по-новому будут бороться с автохламом

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По словам первого замглавы Администрации Фрунзенского района Дениса Драпея, разработан подробный механизм действий всех причастных служб, который призван сделать работу с неэксплуатируемым транспортом более эффективной.

Фото носит иллюстративный характер

Так, в частности, планируется внедрить автоматизированную систему учета неэксплуатируемого транспорта, в которой будет содержаться информация об авто и его владельце, в том числе актуализированные сведения о месте проживания хозяина.

Появится и единый оператор, который станет вести работу с брошенными авто по всему городу. В ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» определили девять стоянок, на которые такие машины будут эвакуировать, пишет «МН».

Как отметил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович, в настоящее время в столице насчитывается более 5 тысяч неэксплуатируемых авто, которые загромождают дворовые парковки и газоны, проезды, стоят вдоль улиц: «Мы просим горожан самостоятельно убрать их неисправные автомобили с городских территорий в течение месяца».
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Тэги: автохлам Персона: Денис Драпей Александр Дорохович Город: Минск

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