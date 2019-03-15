Жителю Житковичей дали год колонии за взятку при сдаче экзамена в ГАИ

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14 марта суд Житковичского района вынес решение по делу 33-летнего местного жителя, обвинявшегося в даче взятки (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 431 УК).

15 января этого года данный гражданин предложил руководителю ОГАИ Житковичского РОВД взятку за благоприятное решение вопроса о сдаче теоретического экзамена по Правилам дорожного движения.

Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил мужчину об уголовной ответственности, однако тот на предупреждения не отреагировал, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, мужчина водворялся в изолятор временного содержания.

Судом обвиняемый признан виновным в покушении на дачу взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Тэги: экзамен в ГАИ взятка Город: Житковичи

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