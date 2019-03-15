Теракт в Новой Зеландии устроил австралийский неонацист
На снаряжении 28-летнего стрелка была нарисована нацистская символика.
В двух мечетях города Крайстчерч погибли 49 и ранены 48 мусульман. Стрельбу устроил Брентон Таррант, последователь Брейвика.
Таррант вел прямой эфир расстрела в Facebook, передает
Полиция задержала четверых подозреваемых — трех мужчин и одну женщину.
По сообщению пресс-службы Лукашенко, он выразил соболезнование генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди.
«Этот жуткий акт насилия еще раз доказывает необходимость самым решительным образом бороться против любых проявлений терроризма и нетерпимости. Ничто не может оправдать действий, которые ведут к смерти невинных людей», — указано в соболезновании главы Беларуси.