Теракт в Новой Зеландии устроил австралийский неонацист

В двух мечетях города Крайстчерч погибли 49 и ранены 48 мусульман. Стрельбу устроил Брентон Таррант, последователь Брейвика.

Таррант вел прямой эфир расстрела в Facebook, передает Daily Telegraph . Предварительно он написал манифест на 74 страницы о событии, которое назвал терактом. Стрелок отметил, что имел антиисламскую мотивацию и был вдохновлен норвежцем Брейвиком, который организовал взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии.

Полиция задержала четверых подозреваемых — трех мужчин и одну женщину.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, он выразил соболезнование генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди.

«Этот жуткий акт насилия еще раз доказывает необходимость самым решительным образом бороться против любых проявлений терроризма и нетерпимости. Ничто не может оправдать действий, которые ведут к смерти невинных людей», — указано в соболезновании главы Беларуси.