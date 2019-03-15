БАТЭ подписал норвежца Эмиля Йонассена

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Воспитанник старейшего норвежского футбольного клуба «Одд» дебютировал в 2010 году и выступал за юношескую, юниорскую и молодежную сборные страны.

Фото: fcbate.by

По сообщению пресс-службы борисовского клуба, Йонассен выступал за «Одд» в течение шести сезонов — с 2010 года по 2015-й. Три следующих года он провел в «Буде/Глимт».

В 2018 году «Одд» стал девятым в чемпионате Норвегии, «Буде/Глимт» — одиннадцатым.

«Рады приветствовать в самом титулованном белорусском футбольном клубе и желаем, чтобы сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Надеемся, после перехода в БАТЭ он получит приглашение в национальную дружину своей страны», — написано на сайте чемпионов Беларуси.
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Тэги: ФК БАТЭ чемпионат Беларуси по футболу Беларусь-Норвегия Персона: Эмиль Йонассен Город: Борисов

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