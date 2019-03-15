Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии и пропали

Майор Сухроб Каримов и два пока неизвестных полковника исчезли 22 февраля, об их судьбе до сих пор не известно.

Инцидент произошел возле города Эль-Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Би-би-си . Россияне ехали на машине УАЗ, но попали в засаду. Эта территория была освобождена сирийскими правительственными войсками от боевиков ИГИЛ в октябре 2017 года, но исламисты устраивают партизанские вылазки.

Последний раз Каримов звонил родственникам 22 февраля, после этого близкие от него новостей не получали.

35-летний Каримов служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области. В Сирию его отправили, поскольку он хорошо знал арабский язык и мог работать на месте переводчиком. Там он провел минимум восемь месяцев.

Всего с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года министерство обороны России признало гибель там 108 военнослужащих.