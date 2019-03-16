Активиста Виталия Казака повторно задержали в Бресте

Днем 15 марта Казак пришел по повестке в опорный пункт милиции. После опроса активиста доставили в Ленинский РОВД, где задержали и до суда поместили в изолятор.

«Насколько мне известно, на Казака составлен протокол за мелкое хулиганство по заявлению дворника ЖЭСа. Женщина написала, что вечером 11 марта Казак у ограждения строительной площадки на проспекте Машерова мешал ей перемещаться и оказывал на нее давление», — сказал правозащитник Владимир Величкин.

Вечером 11 марта Казак принес цветы, лампадки и документальные фотографии о Холокосте к ограждению строительной площадки, на которой обнаружено захоронение узников Брестского гетто.

Около 22:00 ему сообщили, что цветы, лампадки и снимки собираются убрать. Когда Казак приехал туда, его задержали и доставили в Ленинский РОВД, где составили протокол за «нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» и оштрафовали на 20 базовых величин.

Активист считает, что цветы, лампадки и поминальные плиты не нарушают благоустройство города, и намерен обжаловать привлечение к административной ответственности.

По словам Казака, цветы и лампадки работники коммунальной службы перенесли к памятнику узникам гетто, установленному на перекрестке улиц Дзержинского и Куйбышева. Куда делись поминальные плиты, неизвестно.

«24 февраля к этому же забору строительной площадки я принес 11 венков с траурными лентами. Их тоже оттуда убрали и отнесли к памятнику узникам гетто. Хотя я считаю, все это должно находиться рядом с местом обнаружения останков расстрелянных узников гетто», — подчеркнул активист.

Первые останки узников Брестского гетто были найдены 17 января на строительной площадке в районе улицы Куйбышева. Строительные работы приостановили. По запросу горисполкома в Брест прибыли бойцы поискового батальона Министерства обороны. По последним данным, обнаружены останки более 900 узников гетто. После завершения поисковых работ останки будут перезахоронены на брестском кладбище «Северное».