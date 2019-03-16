«Яндекс» начал тестировать соцсеть c искусственным интеллектом

Для знакомства людей и поиска единомышленников в проекте «Яндекс.Аура» будут использоваться технологии машинного обучения.

Как заявили в пресс-службе, сервис поможет найти людей с похожими увлечениями и окружением, будет учитывать геолокацию.

В «Яндекс.Аура» будет лента новостей. Поставить лайк понравившейся записи можно будет, если пролистнуть ее вправо. Записи, набирающие большое число лайков, будут подниматься в топе и станут доступны большему числу пользователей.

«Яндекс» ранее уже развивал аналог социальной сети: платформа блогов «Я.ру» существовала с 2007 по 2014 год. В 2017 году стало известно, что сотрудники Mail.ru Group и представители «Яндекса» совместно разработали соцсеть Verb, которая позволяет делиться фотографиями и простыми статусами, описывающими повседневные действия.