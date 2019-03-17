БХК: сегодня власти стараются не пересекать «красную линию» в ситуации с правами человека

В Беларуси много системных проблем с правами человека, но сегодня власти стараются не пересекать «красную линию» и не допускать очевидных серьезных нарушений. Об этом заявил председатель Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Олег Гулак, выступая 16 марта в Минске на международной конференции «Европейские левые за демократическую, солидарную, социальную и справедливую Европу».

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Форум, организованный Партией европейских левых, собрал около 40 представителей левых партий и организаций из Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, России, Турции, Украины, Финляндии и Чехии.

По словам Гулака, все, что происходит в стране с правами человека, в первую очередь, связано с позицией Беларуси в отношениях со странами Запада и Россией. Он отметил, что тема прав человека является «неотъемлемой частью европейской повестки», но на ней совершенно не акцентируются в России, она не влияет на экономические отношения с Китаем или странами третьего мира. «Эта логика отношений определяет то, какую политику с правами человека власти формируют внутри страны», — пояснил правозащитник.

Отношения Беларуси с Евросоюзом и США, по его словам, стали «гораздо мягче, чем в предыдущие годы», но не из-за каких-либо изменений в стране, а из-за сильно изменившейся ситуации вокруг нее. «Та позиция, которую Беларусь занимает в геополитических процессах, позволила снизить уровень противостояния и жесткость критики со стороны Запада и сделала возможным шаги белорусского режима навстречу их требованиям, при этом сохранив возможность не потерять лицо», — сказал глава БХК.

«С одной стороны, изменения в ситуации с правами человека есть, с другой — системные проблемы остаются, вопрос только в степени их остроты, — подчеркнул Гулак. — Например, белорусские власти сейчас понимают, что важно не переступать определенные запретные линии — не допускать ярких, острых нарушений прав человека вроде политзаключенных, массовых разгонов демонстраций, как это мы не раз видели. Они ищут более мягкие практики. Поэтому мы видим, например, что лидеры профсоюза РЭП Федынич и Комлик получили наказание, но не сели в тюрьму, а отбывают наказание дома. <...> Поэтому главный редактор tut.by Золотова в конце концов получила наказание, но опять же — не связанное с лишением свободы, хотя санкция такую возможность давала. Но было понятно, что если человек окажется за решеткой, то будет решение о признании ее политзаключенным, а это — как раз та «красная линия», которую переходить нельзя».

Гулак также обратил внимание на то, что власти делают определенные шаги, которые демонстрируются «как прогресс в сфере прав человека и в каком-то смысле этим являются». В качестве примера он привел изменения в закон о массовых мероприятиях, которые предусматривают «элементы заявительного характера проведения акций». По словам председателя БХК, это частичные меры, но они показывают, что «власти понимают необходимость демонстрации какого-то прогресса, позитивной динамики» в сфере прав человека. «Власти стали более диалогоспособны, чем это было раньше. Другое дело, степень позитива вряд ли кого-то серьезно устроит. Это дает определенные бонусы в краткосрочном периоде, но проблема остается», — констатировал он.

По словам Гулака, белорусские власти часто отвечают на критику проблем с политическими и гражданскими правами тем, что государство якобы ориентировано на социально-экономические права. Однако в этом случае они подменяют понятие соблюдения прав с понятием обеспечения определенными социальными благами и гарантиями, добавил правозащитник.

«Суть прав человека в том, что они принадлежат человеку, а не даются государством, — подчеркнул Гулак. — Соответственно у человека должны быть инструменты для того, чтобы добиваться реализации своих прав, чтобы знать, что государство приняло все необходимые меры для этого. Все это в нашей ситуации не работает. <…> В этом и проявляются системные проблемы, которые были заложены еще в 1990-х годах, — с правом на справедливый суд, доступ к информации, свободу слова, выражения мнения. Механизмы и инструменты, которые одновременно являются системой сдержек и противовесов централизованной государственной власти, отсутствуют. И их отсутствие сейчас проявляется, в том числе в социально-экономической сфере».

Председатель БХК считает важным, чтобы власти увидели: позитивное изменение ситуации с правами человека гораздо эффективнее, нежели их ограничение, и поменяли само отношение к каждому из граждан государства. «Это не просто формальные требования или кем-то написанные стандарты. Развитые государства и их экономика потому и более эффективны, потому что они основаны на других подходах к человеку. Пока не решится основной вопрос отношения к человеку, вопросы прав человека будут зависеть только от геополитических раскладов», — подытожил Гулак.