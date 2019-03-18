Настоящая весна: воздух сегодня прогреется до +17°C

/ Общество
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В понедельник, 18 марта, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.

П прогнозам синоптиков, утром по западу, а днем на большей части территории страны выпадут осадки, в основном дождь.

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +7..+13°C, по юго-востоку +14..+17°C.

В столице вероятность осадков очень высока. Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого.

Столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +5..+7°C;
  • днем +8..+10°C;
  • вечером +4..+6°C.
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Тэги: погода

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