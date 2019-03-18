Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым Украине

По словам президента Украины Петра Порошенко, не существует более важной задачи для власти, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

Фото пресс-службы президента Украины

«Первая позиция, что мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира – тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день осуществить незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали – сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма», - подчеркнул Порошенко.

И пообещал, что ни на какие торги, на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет, и Крым будет возвращен Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делать не будут, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», - заверил президент Украины.

Петр Порошенко отметил, что Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

«То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым каскам. Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого», - подчеркнул Петр Порошенко.