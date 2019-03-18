Заявление редакций негосударственных СМИ

/ Общество
Просмотров: 4588

Сегодня в пресс-центре «Sputnik Беларусь» проходит пресс-конференция посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященная «пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации».

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич

Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в нем.

Мы подчеркиваем, что это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы. Некоторые из нас уже отправляли заявки на такое интервью.

Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна.

Главный редактор TUT.by Марина Золотова.

Главный редактор «Европейского радио для Беларуси» Павел Свердлов.

Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович.

Главный редактор «Народной Воли» Иосиф Середич.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: негосударственные СМИ аннексия Крыма Беларусь-Россия Персона: Михаил Бабич Марина Золотова Павел Свердлов Ирина Левшина Егор Мартинович Иосиф Середич

Другие материалы на эту тему:

Российский посол Бабич не хочет быть в Беларуси ванькой-встанькой

Российский посол Бабич не хочет быть в Беларуси ванькой-встанькой

Венедиктов: с точки зрения Кремля нет разницы между Беларусью и Крымом

Венедиктов: с точки зрения Кремля нет разницы между Беларусью и Крымом

Игорь Масловский. ПОЛЕМИКА. Принуждение к отставке

Игорь Масловский. ПОЛЕМИКА. Принуждение к отставке

Кремль отчитал Лукашенко устами посла Бабича. Будет ли «ответка»?

Кремль отчитал Лукашенко устами посла Бабича. Будет ли «ответка»?