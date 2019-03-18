Заявление редакций негосударственных СМИ

Сегодня в пресс-центре «Sputnik Беларусь» проходит пресс-конференция посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященная «пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации».

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич

Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в нем.

Мы подчеркиваем, что это решение ни в коем случае не означает игнорирование посла России или отсутствие интереса к его позиции. Мы готовы встретиться с господином послом в формате пресс-конференции или отдельных интервью по теме белорусско-российских отношений, задать все интересующие нас вопросы и донести до наших читателей его ответы. Некоторые из нас уже отправляли заявки на такое интервью.

Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Кроме того, позиция России по этой теме широко и давно известна.

Главный редактор TUT.by Марина Золотова.

Главный редактор «Европейского радио для Беларуси» Павел Свердлов.

Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович.

Главный редактор «Народной Воли» Иосиф Середич.