Утвержден график проведения ЦТ в 2019 году

Министерство образования утвердило график проведения в этом году централизованного тестирования.

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белорусский язык — 11.06.;

русский язык — 13.06.;

обществоведение — 15.06.;

математика — 17.06.;

биология — 19.06.;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;

химия — 23.06.;

физика — 25.06.;

история Беларуси — 27.06.;

география — 29.06.;

всемирная история (новейшее время) — 1.07.

Регистрация для прохождения ЦТ будет проводиться со 2 мая по 1 июня.

Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.

График ЦТ утвержден постановлением Министерства образования от 26 февраля 2019 года № 20. В нем содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ (в том числе в резервные дни) и пунктами проведения тестирования. Пункты регистрации будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня).

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Время начала испытаний, в том числе в резервные дни, — 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.

Постановление Минобразования о проведении ЦТ в этом году размещено на Национальном правовом портале и на сайте ведомства.