Собрана сумма, необходимая на издание книги о народной артистке Беларуси Зинаиде Бондаренко

Книгу воспоминаний народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренко планируется представить в конце апреля в Минске, сообщил БелаПАН ее автор Александр Томкович.

На интернет-площадке «Талака» на выпуск книги «Мой путь к Беларуси. Горизонты Зинаиды Бондаренко» было собрано 11 025 рублей — немного больше, чем запрашивал инициатор кампании по сбору средств. Необходимую сумму собирали с осени прошлого года. Проект поддержали 165 человек.

По словам Томковича, книга выйдет в издательстве «Медисонт» тиражом 1000 экземпляров. Ее повторно вычитали редактор книги председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович и сама героиня. Сейчас книга проходит корректуру.

«После этого мы сверстаем книгу, ее снова вычитает корректор, и, если все будет хорошо, в апреле мы ее напечатаем. Не знаю, как получится по точным срокам, но предварительно у нас есть договоренность провести презентацию 30 апреля», — сказал автор.

Половину 400-страничной книги, по словам Томковича, займут около 300 фотографий Зинаиды Бондаренко — из ее личного архива, а также новые фото, сделанные разными авторами.

Сейчас автор книги ищет помещение для презентации, рассчитанное на 100-200 человек.

В книгу войдет множество историй из жизни, рассказанных народной артисткой.

«Зинаида Бондаренко — это человек, который всю жизнь идет против течения. У меня есть фото конца 1950-х годов, когда Бондаренко только-только начала работать на телевидении, — уже тогда она носила вышиванку. <…> То, что она рассказала мне о своей жизни, говорит о том, что она не случайно пришла к белорусскому духу. При том подходе к жизни, какой у нее был и есть, по-другому у нее в судьбе сложиться не могло. Она должна была прийти и пришла к «беларушчыне», — отметил он.