Порошенко назвал число погибших на Донбассе военнослужащих

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С начала боевых действий на востоке Украины погибли 2955 украинских военных.

Об этом Порошенко сообщил на совете регионального развития в Ровенской области, трансляцию с которого вел телеканал «112»:

Глава Украины подчеркнул, что каждый день на линии фронта происходят обстрелы и провокации.

«Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе и один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное и независимое государство», — заявил президент.
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Тэги: война на Донбассе Украина-Россия ДНР ЛНР Персона: Петр Порошенко Город: Донецк

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