Порошенко назвал число погибших на Донбассе военнослужащих

С начала боевых действий на востоке Украины погибли 2955 украинских военных.

Об этом Порошенко сообщил на совете регионального развития в Ровенской области, трансляцию с которого вел телеканал «112»:

Глава Украины подчеркнул, что каждый день на линии фронта происходят обстрелы и провокации.

«Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе и один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное и независимое государство», — заявил президент.