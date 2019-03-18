Не ЧАЭС. В Академии наук назвали источник около 40% загрязнения страны плутонием

Об этом заявил заведующий лабораторией радиоэкологии Института радиобиологии Национальной академии наук Александр Никитин.

«К 1960-м годам содержание плутония в атмосфере было очень высоким и вызывало к тому времени серьезные опасения по поводу здоровья населения. Испытания проводились, как правило, в Северном полушарии, и весь этот плутоний распространялся именно там. Доза на каждого человека, может быть, была не очень высокой, но этих людей было очень много — ожидались серьезные последствия в глобальном масштабе. Это было одной из причин, почему страны договорились не испытывать ядерное оружие в атмосфере — чтобы предотвратить выбросы».

«Примерно 40% загрязнения территории страны плутонием — это так называемый „бомбовый“ плутоний. Он приблизительно равномерно распространен по территории Беларуси. Чуть больше половины плутония составляет загрязнение плутонием, выброшенным в результате взрыва на Чернобыльской АЭС. Естественно, его содержание в почве очень сильно падает по мере удаления от атомной станции. 98% сосредоточено в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС — там, где не ведется хозяйственная деятельность, где обычных людей не бывает», — отметил он.

Никитин подчеркнул, что плутоний как альфаизлучающий элемент представляет гораздо более высокую опасность, чем, к примеру, цезий. Кроме того, если период полного выведения цезия, по словам ученого, составляет 70 суток, то для плутония «таких однозначных оценок нет», и этот период «может быть равен продолжительности жизни человека, если не больше».

Основной путь поступления плутония в организм — через вдыхаемый воздух.