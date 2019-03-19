Концепция информбезопасности: белорусский язык — «фактор содействия повышению национального самосознания»

Вечером 18 марта на официальном сайте президента опубликована подписанная Александром Лукашенко Концепция информационной безопасности.

31-страничный документ состоит из шести разделов, посвященных в том числе состоянию и развитию информационной сферы в стране, государственной политике в области инфобезопасности, безопасности информационного пространства «как одного из важнейших условий развития суверенного, демократического социального государства», а также обеспечению безопасности информационной инфраструктуры и информационных ресурсов.

Общегосударственной задачей в концепции названо формирование информационного общества, основополагающим национальным интересом — реализация прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной информации, свободу мнений, убеждений и их свободного выражения, а также права на тайну личной жизни.

Целью обеспечения информационной безопасности определено «достижение и поддержание такого уровня защищенности информационной сферы, который обеспечивает реализацию национальных интересов Республики Беларусь и ее прогрессивное развитие». Как следует из документа, государство будет проводить мониторинг состояния информационной безопасности, определяя направления угроз, «минимизации их деструктивного воздействия и локализации последствий».

В информационном пространстве госорганы намерены повышать «действенность международного права», укреплять доверие и способствовать соблюдению «моральных норм ответственного поведения».

Как отмечено в документе, информационный суверенитет достигается «путем формирования системы правового регулирования отношений в информационной сфере, обеспечивающей безопасное устойчивое развитие, социальную справедливость и согласие». В обществе планируется стимулировать «критическое отношение к проявлениям неуважения к национальных устоев, традиций и нарушениям норм морали и права и права в информационной сфере, нетерпимость к дезинформации, информационным манипуляциям и иным неявным информационно-психологическим воздействиям».

Информационный нейтралитет Беларуси сформулирован как «проведение миролюбивой внешней политики», уважение прав любого государства в этой сфере, исключение инициативы вмешательства в информацинонную сферу других стран с дискредитацией их «политических, экономических, социальных и духовных стандартов и приоритетов».

«Все большее беспокойство» у разработчиков концепции вызывает активное распространение фальсифицированной, недостоверной и запрещенной информации. Для Беларуси основными источниками вызовов и угроз в сфере определено «противоборство между ведущими мировыми центрами силы», а также формирование информационных поводов для «дискредитации государственной политики».

Отдельная глава посвящена важности сохранения традиционных ценностей и устоев. Белорусский язык в ней назван фактором содействия повышению национального самосознания «наряду с конституционно закрепленным двуязычием». Планируется также выработать национальную концепцию исторического прошлого страны.

Отдельные главы посвящены кибербезопасности и борьбе с киберпреступностью, защите гостайны и персональных данных.

В сфере инфобезопасности предлагается развивать государственно-частное партнерство.

Проект концепции обсуждался на заседании Совета безопасности с участием главы государства 12 марта. Александр Лукашенко тогда заявил, что в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот.

«В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Да это и невозможно: и не только потому что у нас интернет появился — изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо — типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит», — отметил Лукашенко.

18 марта Лукашенко подписал постановление Совбеза «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь». Всем госструктурам поручено руководствоваться положениями документа «в практической деятельности».