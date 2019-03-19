Россельхознадзор не пустил три партии мяса из Беларуси – продукция уничтожена
Сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пустили на территорию России три партии мяса из Беларуси.
Как сообщили в ведомстве, на Смоленщине были задержаны три микроавтобуса из Беларуси, в которых перевозилось мясо общим весом более шести тонн.
Претензии, которые возникли к перевозчикам:
- не было необходимых ветеринарных документов;
- на мясе отсутствовали специальные печати, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз;
- мясо и субпродукты перевозились в антисанитарных условиях.
Продукция неизвестного происхождения была утилизирована.