Россельхознадзор не пустил три партии мяса из Беларуси – продукция уничтожена

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Сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пустили на территорию России три партии мяса из Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, на Смоленщине были задержаны три микроавтобуса из Беларуси, в которых перевозилось мясо общим весом более шести тонн.

Претензии, которые возникли к перевозчикам:

  • не было необходимых ветеринарных документов;
  • на мясе отсутствовали специальные печати, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз;
  • мясо и субпродукты перевозились в антисанитарных условиях.

Продукция неизвестного происхождения была утилизирована.
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Тэги: Россельхозадзор мясо

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