Россельхознадзор не пустил три партии мяса из Беларуси – продукция уничтожена

Сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пустили на территорию России три партии мяса из Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, на Смоленщине были задержаны три микроавтобуса из Беларуси, в которых перевозилось мясо общим весом более шести тонн.

Претензии, которые возникли к перевозчикам:

не было необходимых ветеринарных документов;

на мясе отсутствовали специальные печати, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз;

мясо и субпродукты перевозились в антисанитарных условиях.

Продукция неизвестного происхождения была утилизирована.