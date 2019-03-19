В Гомеле задержана 15-летняя школьница за рекламу магазина по продаже психотропов

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Правоохранители Гомеля задержали с поличным 15-летнюю школьницу, которая наносила с помощью трафарета адрес интернет-магазина по продаже психотропов.

Фото УВД Гомельской области

В ходе допроса девочка-подросток пояснила, что получала три рубля за каждую надпись, которые она делала по вечерам и ночью на фасадах зданий.

Она призналась, что в дальнейшем хотела наняться в магазин курьером по распространению «закладок» с наркотиками и психотропами.

Во время обыска дома у школьницы милиция изъяла трафареты, телефон, в котором имелись переписка с куратором интернет-магазина и фото мест выполненной работы.
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Тэги: наркотики психотропы интернет-магазин по распространению психотропов Город: Гомель

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