В Беларуси разработано новое ружье против дронов

Специалистами «КБ Радар» разработано новое радиоэлектронное ружье для противодействия мультикоптерам «Гроза-Р2».

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Ружье является модификацией первой модели «Гроза-Р», технические параметры и характеристики которого устраивали не всех потенциальных заказчиков.

«Гроза-Р» комплектуется заплечным рюкзаком с мощными усилителями и аккумуляторами, из-за чего общий вес достигает 18 кг. В «Грозе-Р2» источники питания и излучения уменьшены и скомпонованы в моноблоке. В результате вес ружья уменьшился до 7 кг, но при этом дальность действия снизилась с 3 км до 500 метров.

«Гроза-Р2» является передатчиком помех и предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения мультикоптеров на территорию охраняемых объектов.

Еще одна новинка «КБ Радар» — «Гроза-О». Комплекс представляет собой воздушную платформу на основе профессионального квадрокоптера (дальность полета — до 2 км, длительность полета — до 30 минут), на котором установлены радиопеленгатор и видеокамера, а также наземный пункт обработки информации и управления платформой.

«Гроза-О» впервые будет представлена на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске, сообщает пресс-служба ГВПК.