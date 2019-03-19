Лукашенко поднял ставки акцизов на бензин и дизтопливо

Ставки акцизов на автомобильное топливо повышены в Беларуси. Это предусмотрено указом от 15 марта № 102, который 19 марта официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, как отмечается, ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составит 475,08 белорусского рубля за 1 т (+9,2% к ранее действовавшей), класса 5 — 292,59 (+15,8%).

На дизельное топливо ставки выросли до 227,05 (+21,4%) и 178,33 (+29%) за 1 т соответственно.

Ставка акцизов на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива, определена в размере 108,42 белорусского рубля за 1 тыс. куб. м, что в 2 раза больше ранее действовавшей.

Новые ставки акцизов действуют по 31 декабря 2019 года.

Ставки акцизов установлены в приложении 1 к Налоговому кодексу, которое действует с начала года. Они подвергаются корректировке с целью предотвращения потерь бюджета из-за инфляции, так как эти ставки установлены в белорусских рублях.

С 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо были снижены на 25%, на природный газ — не изменялись.