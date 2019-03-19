Беларусь не соблюдает антикоррупционные стандарты Совета Европы, — ГРЕКО

Антикоррупционный орган Совета Европы — Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) — выступил с декларацией, в которой критикует Беларусь за несоблюдение антикоррупционных стандартов СЕ. Это первый подобный документ за всю историю ГРЕКО, отмечает пресс-служба Совета Европы.

Как следует из документа, с момента, когда в 2012 году ГРЕКО адресовала Беларуси 24 рекомендации в сфере борьбы с коррупцией, невыполненными остались 20 рекомендаций. Проводя оценки ситуации в Беларуси, ГРЕКО неоднократно приходила к заключению, что уровень соблюдения рекомендаций был весьма низок и «в целом неудовлетворителен».

Из 49 государств-участников ГРЕКО Беларусь стала единственной страной, которая так и не дала разрешения на публикацию докладов об оценке или о соблюдении стандартов в сфере борьбы с коррупцией. В связи с этим публиковались только резюме отчетов. В одном из них, в частности, отмечалось, что «трудно установить реальные масштабы коррупции в Беларуси и те формы, которые она принимает», но «коррупция считается системной в этой стране».

«Продолжающееся несоблюдение правил и норм ГРЕКО бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с ГРЕКО в целом, ― заявил председатель ГРЕКО Марин Мрчела. — Это привело к тому, что впервые в своей практике ГРЕКО выступает с заявлением о несоблюдении одним из своих членов стандартов Совета Европы».

ГРЕКО выражает серьезную озабоченность продолжающимся невыполнением белорусскими властями своих рекомендаций. Мрчела подчеркнул, что «эти рекомендации не только представляют собой основные способы ведения действенной борьбы с коррупцией, но и являются стержневыми принципами ГРЕКО и Совета Европы вообще».

«Мы обратились ко всем государствам, входящим в нашу организацию, с просьбой в будущем принимать во внимание эту ситуацию при контактах с Беларусью, рассчитывая, что это придаст столь необходимый импульс активизации усилий по выполнению ею своих антикоррупционных обязательств. Надеемся, это послужит серьезным сигналом и предостережением для Беларуси», — сказал Мрчела.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в значительном большинстве рекомендаций, адресованных Беларуси, речь идет об основных антикоррупционных требованиях: укрепление независимости судебной системы и прокуратуры, расширение самостоятельности в работе правоохранительных органов и ограничение неприкосновенности некоторых категорий лиц.

ГРЕКО просит все 49 государств, входящих в оргагнизацию, ознакомить с этим заявлением свои властные органы и финансовые учреждения.

ГРЕКО продолжит вести наблюдение за ситуацией в Беларуси, подчеркивается в сообщении.

Группа государств по борьбе с коррупцией — международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной ее целью является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам, помогает обнаружить недостатки в национальной антикоррупционной политике и предлагает необходимые законодательные, институциональные или оперативные меры, предоставляет площадку для обмена лучшими решениями в области обнаружения и предотвращения коррупции. Группа включает 49 государств, в том числе Беларусь, которая при этом не является членом Совета Европы.