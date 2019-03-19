Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Об этом глава государства сказал вечером 19 марта в обращении к народу, которое транслировалось в прямом эфире.

«Я был удостоен великой чести стать первым президентом независимой страны. Мы с вами сумели на руинах СССР построить успешное государство, у нас есть свой флаг, свой герб», — сказал Назарбаев.

Полномочия президента он передал председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев руководил Казахстаном с 24 апреля 1990 года. Ни одни выборы, которые проходили в этой стране, не были признаны странами Запада свободными.