Фотофакт. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Утром 20 марта в Астане состоялось совместное заседание палат парламента, на котором Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу и стал президентом Казахстана.

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«Всеми своими достижениями и успехам, своей священной независимостью Республика Казахстан обязана ее первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Елбасы на руинах СССР создал и возглавил новое государства, вопреки скептическим прогнозам привел ее к успеху», — цитирует Токаева NUR.kz .

Заседание парламента открыл председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. Военнослужащие установили в зале штандарт президента и глава ЦИК вручил бывшему главе МИД и премьер-министру удостоверение президента. Токаев произнес присягу и клятву, положив руку на Конституцию.

Второй президент Казахстана родился в 1953 году в Алматы. Он бывший министр иностранных дел (1994-1999, 2002-2007), премьер-министр (1999-2002) и председатель Сената (2013-2019).