Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

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Второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность и рассказал об отношении к предшественнику Нурсултану Назарбаеву.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.kz

Фотофакт. Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Бывший глава МИД и премьер-министр считает, что авторитетное мнение первого главы государства будет иметь особое, приоритетное значение. Назарбаева предложено наделить статусом почетного сенатора.

Он заверил, что все портреты и изображения предшественника останутся в кабинетах государственных служащих.

«Назарбаев должен остаться пожизненным Елбасы и отцом народа», — цитирует Токаева NUR.kz.

Второй президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан и назвать именем Назарбаева все центральные улицы в городах и населенных пунктах.
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Тэги: Казахстан культ личности отставка Назарбаева Персона: Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Город: Астана

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