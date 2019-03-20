Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

Второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность и рассказал об отношении к предшественнику Нурсултану Назарбаеву.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.kz

Бывший глава МИД и премьер-министр считает, что авторитетное мнение первого главы государства будет иметь особое, приоритетное значение. Назарбаева предложено наделить статусом почетного сенатора.

Он заверил, что все портреты и изображения предшественника останутся в кабинетах государственных служащих.

«Назарбаев должен остаться пожизненным Елбасы и отцом народа», — цитирует Токаева NUR.kz .

Второй президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан и назвать именем Назарбаева все центральные улицы в городах и населенных пунктах.