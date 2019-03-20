Грузинский балет LELO выступит в Минске с большой новой программой

Грузинский балет LELO возвращается в Беларусь с новой двухчасовой программой «Душа Грузии». Концерт состоится 11 апреля в столичном Центральном Доме офицеров.

В этот раз LELO подготовили особенную программу — зрители увидят не просто подборку отдельных номеров, а целый спектакль, состоящий из 22 танцевальных композиций и объединенный общей идеей и сюжетной линией.

В репертуаре коллектива — танцы разных регионов Грузии: военные, аджарские, аристократические, горские. Каждый танец требует новых костюмов.

Труппа состоит из 30 танцоров, а солистом выступит Гиви Кбилашвили, сотрудничавший с такими ведущими ансамблями Грузии как «Метехи», королевский национальный балет Грузии, ансамбль «Сухишвили». К своим 24 годам танцовщик исколесил с гастролями полмира и даже был солистом Синьцзянского большого театра в Китае. В нескольких номерах программы Гиви выступает и в качестве хореографа.