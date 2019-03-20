Задержан блогер Андрей Паук. Ему шьют сообщение о минировании

Утром 20 марта был задержан блогер из городского поселка Октябрьский (Гомельская область) Андрей Паук, создатель популярного в соцсетях сообщества «Рудабельская паказуха» .

Так в августе 2017 года Андрей Паук искал работу

«Андрея задержали приблизительно в 10:30 с формулировкой, что якобы с нашего компьютера было отправлено сообщение о минировании райисполкома. Задержал Следственный комитет», — сообщила БелаПАН его жена Ольга Паук.

По ее словам, в момент задержания мужа она была на работе.

«Где сейчас Андрей, я не знаю, связи с ним нет. Сейчас готовится санкция прокурора на обыск в доме. Но это все бред. Считаю, что сделано только для того, чтобы изъять его технику», — добавила она.