Задержан блогер Андрей Паук. Ему шьют сообщение о минировании
Утром 20 марта был задержан блогер из городского поселка Октябрьский (Гомельская область) Андрей Паук, создатель популярного в соцсетях сообщества
«Андрея задержали приблизительно в 10:30 с формулировкой, что якобы с нашего компьютера было отправлено сообщение о минировании райисполкома. Задержал Следственный комитет», — сообщила БелаПАН его жена Ольга Паук.
По ее словам, в момент задержания мужа она была на работе.
«Где сейчас Андрей, я не знаю, связи с ним нет. Сейчас готовится санкция прокурора на обыск в доме. Но это все бред. Считаю, что сделано только для того, чтобы изъять его технику», — добавила она.