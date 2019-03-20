Фотофакт. Stadler показал новый поезд для минского метро

20 марта на заводе компании Stadler в Фаниполе был представлен первый четырехвагонный поезд для Минского метрополитена.

Контракт на поставку десяти поездов для столичной подземки «Штадлер Минск» и Минский метрополитен подписали в январе 2017 года. Договор включает поставку шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездов. В этом году должны быть поставлены шесть поездов, в 2020-м — еще четыре.

Кузов вагонов изготовлен из алюминиевых сплавов. Между вагонами — сквозной проход с широким переходом. В каждом вагоне установлено восемь двухстворчатых дверей. В четырехвагонном поезде 168 сидячих мест, в пятивагонном — 212.

Вагоны оборудованы системами вентиляции, кондиционирования, автоматического пожаротушения, а также информирования пассажиров. В головных вагонах есть специальные места для инвалидов на креслах-колясках. В каждом вагоне имеются места для подзарядки электронных девайсов.

Поезд может разгоняться до 80 км/час. Гарантийный срок эксплуатации составляет 560 тысяч километров пробега, сообщает БелаПАН .

Фото Сергея Сацюка