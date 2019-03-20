В Минске задержан активист-анархист Дмитрий Полиенко

Утром 20 марта в Минске в своей квартире задержан активист анархистского движения Дмитрий Полиенко, сообщила БелаПАН его подруга Анастасия Гусева.

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По ее словам, Полиенко подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство).

«Около десяти утра в квартиру ворвались люди в балаклавах, в бронежилетах и с автоматами, которые представились милицией и Следственным комитетом. Сломали дверь к соседям, — сказала Гусева, которая находилась в квартире вместе с Полиенко. — Диму сразу повалили на пол, надели наручники. Очень грубое было задержание. Сообщили, что против него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство».

По словам Гусевой, им сообщили, что уголовное дело связано с конфликтом, который произошел у Полиенко около недели назад с незнакомым мужчиной.

«Дима ждал на лестничной площадке своего друга, когда к нему стал приставать пьяный агрессивный мужчина. Он оскорблял Диму, а затем ударил его по лицу. Тогда Дима якобы распылил перцовый баллончик и нанес телесные повреждения», — сказала Гусева.

Она сообщила, что обыск у Полиенко длился около часа. Из квартиры изъята техника (компьютер, мобильный телефон), а также литература, листовки и наклейки на тему анархизма. У Гусевой также изъяли телефон. По ее словам, во время обыска силовиков больше всего интересовала литература и другие печатные материалы.

«Считаю, что все это провокация перед выборами, чтобы просто посадить Диму в тюрьму», — сказала Гусева.

После обыска Полиенко увезли в городской отдел милиции № 2. Оттуда его, скорее всего, повезут в Следственный комитет.

Дмитрий Полиенко — активист анархического движения. 24 октября 2018 года был освобожден из бобруйской исправительной колонии № 2. Уголовное дело в его отношении возбудили после велопробега «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. 12 октября 2016 года суд признал его виновным в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — молодого человека обвинили в том, что он порвал куртку милиционеру. Белорусские правозащитники признали Полиенко политзаключенным.

В конце прошлого года в отношении Полиенко был составлен протокол по статье 17.11 КоАП (изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). Основанием для административного преследования явился пост в «Фейсбуке» с изображением молодого человека, на одежде которого была надпись, внесенная в республиканский список экстремистских материалов. 31 января 2019 года Полиенко был наказан штрафом в 1.275 рублей за «распространение экстремистских материалов».

Полиенко также является фигурантом дела по ст. 341 Уголовного кодекса, которое 23 января возбудил Следственный комитет за нанесение граффити на одно из зданий на улице Охотская в Заводском районе Минска. Вместе с ним по этому делу проходят Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.