Румас наделил вице-премьеров дополнительными полномочиями

Глава белорусского правительства Сергей Румас наделил своих заместителей и ряд высокопоставленных чиновников дополнительными полномочиями.

Как сказано в постановлении Совмина № 169, определены представители государства в органах управления около 70 открытых акционерных обществ. Это предусмотрено постановлением Правительства от 19 марта 2019 года № 169.

Так, к примеру, первый замглавы правительства Александр Турчин назначен представителем государства в органах управления «Гомсельмаша», вице-премьеры Владимир Кухарев – «Гомельстекло» и «Березастройматериалы», Игорь Ляшенко – МЗКТ, Игорь Петришенко – «АГАТ-системы управления».

Представителями государства в различных открытых акционерных обществах назначены также руководители министерств и ведомств и их заместители.

В пресс-службе правительства отметили, что документ принят в соответствии с указом президента № 100 от 19 февраля 2008 года.