Задержанный блогер Андрей Паук освобожден

Задержанный в Гомельской области блогер Андрей Паук освобожден из Октябрьского районного отдела Следственного комитета, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов юрист Олег Агеев.

По его словам, процессуальный статус блогера пока не ясен, а связь с Пауком затруднена, поскольку у него при обыске изъяли всю технику.

«Он говорит, что сотрудники сами не понимают, в каком статусе его надо допрашивать, что это несколько раз менялось, его называли то свидетелем, то подозреваемым. У него на руках есть протокол о задержании, протокол личного досмотра и постановление об освобождении», — сообщил Агеев.

Утром 20 марта Паука задержали сотрудники Следственного комитета, заявив, что с компьютера в его квартире якобы было отправлено сообщение о минировании здания Октябрьского райисполкома.

Позднее официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила в «Фейсбуке» без указания имен, что Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 1 ст. 340 УК за ложное сообщение о минировании здания райисполкома в городском поселке.