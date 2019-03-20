Область пониженного атмосферного давления накроет Беларусь
В среду, 21 марта, ночью и утром погоду на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт; днем в основном скажется влияние области пониженного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром практически во всех районах страны, днем – только в некоторых на северо-западе, выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью по северу порывистый.
Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- ночью -2..+4°С;
- днем +7..+13°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.