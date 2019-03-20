Область пониженного атмосферного давления накроет Беларусь

В среду, 21 марта, ночью и утром погоду на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт; днем в основном скажется влияние области пониженного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром практически во всех районах страны, днем – только в некоторых на северо-западе, выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью по северу порывистый.

Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

ночью -2..+4°С;

днем +7..+13°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.