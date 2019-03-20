Экстралига. «Шахтер» вышел вперед в полуфинальной серии с «Неманом»

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В полуфинальной паре «Неман» — «Шахтер» состоялся первый поединок. Команды встречались в Гродно.

В матче была заброшена всего одна шайба — со счетом 1:0 выиграли гости. Викторию «кротам» принес точный бросок Камбовича (44:23).

Ранее «Юность» была сильнее «Динамо-Молодечно» — 4:1.

Расписание оставшихся матчей:

  • 21 марта. «Юность» — «Динамо-Молодечно»;
  • 22 марта. «Неман» — «Шахтер»;
  • 23 марта. «Динамо-Молодечно» — «Юность»;
  • 24 марта. «Шахтер» — «Неман»;
  • 25 марта. «Динамо-Молодечно» — «Юность»;
  • 26 марта. «Шахтер» — «Неман».
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Тэги: хоккей-Беларусь Город: Гродно

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