Экстралига. «Шахтер» вышел вперед в полуфинальной серии с «Неманом»

В полуфинальной паре «Неман» — «Шахтер» состоялся первый поединок. Команды встречались в Гродно.

В матче была заброшена всего одна шайба — со счетом 1:0 выиграли гости. Викторию «кротам» принес точный бросок Камбовича (44:23).

Ранее «Юность» была сильнее «Динамо-Молодечно» — 4:1.

Расписание оставшихся матчей: