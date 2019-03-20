Экстралига. «Шахтер» вышел вперед в полуфинальной серии с «Неманом»
В полуфинальной паре «Неман» — «Шахтер» состоялся первый поединок. Команды встречались в Гродно.
В матче была заброшена всего одна шайба — со счетом 1:0 выиграли гости. Викторию «кротам» принес точный бросок Камбовича (44:23).
Ранее «Юность» была сильнее «Динамо-Молодечно» — 4:1.
Расписание оставшихся матчей:
- 21 марта. «Юность» — «Динамо-Молодечно»;
- 22 марта. «Неман» — «Шахтер»;
- 23 марта. «Динамо-Молодечно» — «Юность»;
- 24 марта. «Шахтер» — «Неман»;
- 25 марта. «Динамо-Молодечно» — «Юность»;
- 26 марта. «Шахтер» — «Неман».