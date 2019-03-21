Лукашенко назвал Токаева мудрым государственным деятелем

Глава Беларуси поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана.

Лукашенко вспомнил о недавней встрече в Минске, на которой Токаев подтвердил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между нашими государствами, передает его пресс-служба.

Президент Беларуси пожелал своему коллеге хорошего здоровья, благополучия и созидательных достижений.

Касым-Жомарт Токаев занял пост Назарбаева после добровольной отставки последнего.