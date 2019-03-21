В Астане задержали более десятка противников переименования города
Некоторые граждане Казахстана попытались выразить возмущение переименованием столицы в честь Нурсултана Назарбаева без референдума.
Более десятка казахстанцев собрались перед зданием акимата, сообщает
В социальных сетях гражданские активисты составляют списки задержанных.
Опубликованная в Сети петиция против переименования столицы «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом» собрала несколько десятков тысяч подписей.
Инициативу с переименованием Астаны в Нурсултан озвучил на совместном заседании палат парламента преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Законопроект был направлен в парламент без вынесения на референдум.