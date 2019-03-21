В Астане задержали более десятка противников переименования города

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Некоторые граждане Казахстана попытались выразить возмущение переименованием столицы в честь Нурсултана Назарбаева без референдума.

Более десятка казахстанцев собрались перед зданием акимата, сообщает azattyq.org. Их усадили в пригнанные к месту микроавтобусы и увезли в полицию. Среди задержанных в этом месте — художник Асхат Ахмедияров. Жительницу Астаны Зауре Сагидолдину, которая, по ее словам, направлялась к площади, задержали двое людей в полицейской форме на подходе. Ее усадили в автобус и повезли в городской департамент полиции.

В социальных сетях гражданские активисты составляют списки задержанных.

Опубликованная в Сети петиция против переименования столицы «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом» собрала несколько десятков тысяч подписей.

Инициативу с переименованием Астаны в Нурсултан озвучил на совместном заседании палат парламента преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Законопроект был направлен в парламент без вынесения на референдум.
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Тэги: Казахстан новости Казахстана акция протеста переименование Персона: Нурсултан Назарбаев Зауре Сагидолдина Асхат Ахмедияров Город: Астана

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